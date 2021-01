Нижний Тагил набрал 100 баллов из 100 по качеству бизнес-среды, по версии Финансового университета правительства РФ.

Таким образом, Нижний Тагил лидирует в перечне городов с наиболее комфортными условиями для создания и ведения бизнеса. Также в топ вошли следующие населенные пункты: Тольятти, Набережные Челны, Владикавказ и Череповец. Напомним, также Нижний Тагил занял 48 строчку в рейтинге качества жизни. Ниже всего эксперты оценили уровень благополучия, качество медицинских услуг и качество работы местных властей. Нижний Тагил упал с шестого на 48 место в рейтинге по качеству жизни в 2020 году

