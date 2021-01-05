Нижний Тагил упал с шестого на 48 место в рейтинге по качеству жизни в 2020 году

Нижний Тагил упал с шестого на 48 место в рейтинге по качеству жизни в 2020 году

Сегодня, 14:26ОбществоPhoto: pixabay.com
Нижний Тагил занял 48 строчку в рейтинге качества жизни, по версии Финансового университета правительства РФ.

Ниже всего эксперты оценили уровень благополучия, качество медицинских услуг и качество работы местных властей в Нижнем Тагиле. Эти показатели были отмечены на уровне 33, 47 и 51 балл из 100 соответственно. Чем выше балл - тем благоприятнее обстановка по данному критерию оценки.

По качеству бизнес-среды город набрал 100 из 100 возможных баллов. Кроме того, 78 баллов Нижний Тагил получил по напряженности в социальной среде и деструктивному поведению граждан.

Напомним, в первом квартале 2020 года Нижний Тагил попал в десятку городов по качеству жизни и занял шестое место.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
качествокачество жизниНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы