Нижний Тагил упал с шестого на 48 место в рейтинге по качеству жизни в 2020 году

Нижний Тагил занял 48 строчку в рейтинге качества жизни, по версии Финансового университета правительства РФ.

Ниже всего эксперты оценили уровень благополучия, качество медицинских услуг и качество работы местных властей в Нижнем Тагиле. Эти показатели были отмечены на уровне 33, 47 и 51 балл из 100 соответственно. Чем выше балл - тем благоприятнее обстановка по данному критерию оценки. По качеству бизнес-среды город набрал 100 из 100 возможных баллов. Кроме того, 78 баллов Нижний Тагил получил по напряженности в социальной среде и деструктивному поведению граждан. Напомним, в первом квартале 2020 года Нижний Тагил попал в десятку городов по качеству жизни и занял шестое место. Нижний Тагил вошел в десятку городов России с высоким уровнем жизни

