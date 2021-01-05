Нижний Тагил упал с шестого на 48 место в рейтинге по качеству жизни в 2020 году

Ниже всего эксперты оценили уровень благополучия, качество медицинских услуг и качество работы местных властей в Нижнем Тагиле. Эти показатели были отмечены на уровне 33, 47 и 51 балл из 100 соответственно. Чем выше балл - тем благоприятнее обстановка по данному критерию оценки.