Сменивший пол житель Копейска раньше выйдет на пенсию

Мужчина из Копейска после смены пола сможет на 5 лет раньше выйти на пенсию. Новоявленная женщина уже получила новые документы, а ЗАГС Копейска стал первым органом в Челябинской области, который оформил смену пола местному жителю. Со стороны Пенсионного фонда России никаких препятствий для раннего выхода на пенсию не возникнет.