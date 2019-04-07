Сменивший пол житель Копейска раньше выйдет на пенсию

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Житель Челябинской области приспособился к изменениям пенсионной системы России. Он сменил пол, а значит сможет раньше выйти на пенсию, сообщает Ура.ру.
Мужчина из Копейска после смены пола сможет на 5 лет раньше выйти на пенсию. Новоявленная женщина уже получила новые документы, а ЗАГС Копейска стал первым органом в Челябинской области, который оформил смену пола местному жителю. Со стороны Пенсионного фонда России никаких препятствий для раннего выхода на пенсию не возникнет.
Гражданин, изменивший пол с мужского на женский, приобретает право на пенсию при достижении пенсионного возраста, предусмотренного законодательством для женщин,прокомментировали ситуацию представители пресс-службы госучреждения.
В 2018 году Правительство РФ утвердило форму медицинской справки, которая стала основанием для перемены пола и в документах тоже. До этого трансгендерам приходилось обращаться в суд.
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