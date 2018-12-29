«Меня зовут Френсис»: екатеринбурженка Савиновских призналась в трансгендерности

Екатеринбурженка Юлия Савиновских, попросившая защиты за границей, сообщила, что является трансгендером.

Заявление о том, что является транссексуальным мужчиной, Юлия сделала уже за пределами России. Страну женщина покинула после того, как опека лишила ее двоих приемных детей, когда свердловчанка удалила себе грудь.

Меня зовут Френсис, я транссексуальный мужчина, возможно, небинарный, и, если честно, я не хочу вешать на себя новые ярлыки,сообщила Савиновских.

Как пишет Е1, при этом Юлия не оставляет попыток вернуть детей и считает, что сексуальная ориентация, наличие или отсутствие груди, не мешают ей сделать детей счастливыми.