«Меня зовут Френсис»: екатеринбурженка Савиновских призналась в трансгендерности
Екатеринбурженка Юлия Савиновских призналась в тансгендерности.
Екатеринбурженка Юлия Савиновских, попросившая защиты за границей, сообщила, что является трансгендером.
Заявление о том, что является транссексуальным мужчиной, Юлия сделала уже за пределами России. Страну женщина покинула после того, как опека лишила ее двоих приемных детей, когда свердловчанка удалила себе грудь.
Меня зовут Френсис, я транссексуальный мужчина, возможно, небинарный, и, если честно, я не хочу вешать на себя новые ярлыки,сообщила Савиновских.
Как пишет Е1, при этом Юлия не оставляет попыток вернуть детей и считает, что сексуальная ориентация, наличие или отсутствие груди, не мешают ей сделать детей счастливыми.
За право воспитывать мальчиков она намерена бороться в Европейском суде по правам человека.
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