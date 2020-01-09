В Екатеринбурге вскрыли стену, чтобы спасти голубя с болезнью Ньюкасла
Сегодня, 12:13Crazy NewsФото: Е1.ru
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Жители квартиры дома в Екатеринбурге вызвали зооспасателя, чтобы достать голубя, застрявшего в вентиляции, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Хозяева квартиры стали слышать шорохи за стеной и предположили, что туда попала птица. Они вызвали зооспасателя Евгения Зенкова. Он перфоратором проделал отверстие в стене на уровне предполагаемого местонахождения птицы. Через маленькую щель показался голубь. Отверстие было расширено и птицу благополучно извлекли.
У голубя была неестественно вывернута голова. Зооспасатель предположил, что голубь получил травму при падении по шахте вентиляции, и отвез птицу специалисту, который выхаживает голубей. Эксперт определил, что у голубя болезнь Ньюкасла, она поражает нервную систему и внутренние органы птицы, для людей заболевание опасности не представляет.
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