В Екатеринбурге вскрыли стену, чтобы спасти голубя с болезнью Ньюкасла

Хозяева квартиры стали слышать шорохи за стеной и предположили, что туда попала птица. Они вызвали зооспасателя Евгения Зенкова. Он перфоратором проделал отверстие в стене на уровне предполагаемого местонахождения птицы. Через маленькую щель показался голубь. Отверстие было расширено и птицу благополучно извлекли.

У голубя была неестественно вывернута голова. Зооспасатель предположил, что голубь получил травму при падении по шахте вентиляции, и отвез птицу специалисту, который выхаживает голубей. Эксперт определил, что у голубя болезнь Ньюкасла, она поражает нервную систему и внутренние органы птицы, для людей заболевание опасности не представляет.