В тагильскую школу пришли коровы

В Нижнем Тагиле коровы пришли в одну из школ в районе Малая Кушва. Об этом сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Вчера днем около школы № 65 были замечены коровы, которые гуляли без хозяина. Они щипали траву на школьном дворе. Всё бы ничего, коровки — безобидные животные, гуляют себе, ну и пусть гуляют. Но не на территории же школы! Пусть щиплют травку где-нибудь за забором. Где их хозяин, куда вообще смотрит?возмутился очевидец. Гуляющие коровы Photo: Группа «ЧП Нижний Тагил» во "Вконтакте" Спортивная площадка и корт, расположенные на территории учебного заведения, были отремонтированы в 2018 году. На новой площадке оборудован корт, сделано искусственное покрытие, ограждение, освещение и видеонаблюдение. Некоторые ребятки могут испугаться. Кроме всего прочего, мало того, что они понаделают там «мин», которые потом кто убирать будет? Так ещё и своими копытами растопчут беговые дорожки!негодует один из родителей ученика школы. В конце августа в двух уральских городах жители заметили медведей. О первом предупредили жителей Серова в управлении гражданской защиты, а второй был замечен в Березовском. На Урале в двух городах медведи вышли к людям

