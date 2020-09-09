В тагильскую школу пришли коровы

Вчера днем около школы № 65 были замечены коровы, которые гуляли без хозяина. Они щипали траву на школьном дворе.
Всё бы ничего, коровки — безобидные животные, гуляют себе, ну и пусть гуляют. Но не на территории же школы! Пусть щиплют травку где-нибудь за забором. Где их хозяин, куда вообще смотрит?возмутился очевидец.
Спортивная площадка и корт, расположенные на территории учебного заведения, были отремонтированы в 2018 году. На новой площадке оборудован корт, сделано искусственное покрытие, ограждение, освещение и видеонаблюдение.
Некоторые ребятки могут испугаться. Кроме всего прочего, мало того, что они понаделают там «мин», которые потом кто убирать будет? Так ещё и своими копытами растопчут беговые дорожки!негодует один из родителей ученика школы.
В конце августа в двух уральских городах жители заметили медведей. О первом предупредили жителей Серова в управлении гражданской защиты, а второй был замечен в Березовском.