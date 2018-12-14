Ананасы с секретом: в Верхотурье в посылке обнаружены телефоны и смарт-часы
Сегодня, 13:08Crazy NewsФото: pxhere.com
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В Верхотурье в ИК №53 были обнаружены сотовые телефоны и смарт-часы в банках с ананасами.
Посылка, в которой находились две банки консервированных ананасов, пришла в колонию из Екатеринбурга для молодого человека, осужденного на 10 лет за изнасилование.
Сотрудники исправительного учреждения, проверив содержимое, обнаружили в банках два телефона, две сим-карты и смарт-часы.
Содержимое банок было изъято. Как пишет «Уралинформбюро», на территорию исправительных колоний чаще всего пытаются предать сотовые телефоны.
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