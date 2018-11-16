4 телефона обнаружены при досмотре посылки для заключенного в нижнетагильской колонии

Сотрудники исправительной колонии №5 строго режима при досмотре заказной посылки обнаружили запрещенные устройства – четыре мобильных телефона, сим-карты, зарядные устройства и провода USB.

По информации пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области, посылка предназначалась осужденному из Нижневартовска, который отбывает наказание за убийство, разбой и умышленное уничтожение имущества, сообщают «Вечерние ведомости».