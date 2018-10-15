Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
60 кг одежды были изъяты в Екатеринбурге у предпринимателей из Узбекистана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
9f713d99c807668d2a014a8d8af7d79e02ffbb93 1200

60 кг одежды были изъяты в Екатеринбурге у предпринимателей из Узбекистана

Сегодня, 19:17Crazy News
Читайте
также
Работа с областью, поддержка жителей: Глава Нижнего Тагила Пинаев о планах на посту
Рабочий погиб на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сирены ГО в Нижнем Тагиле будут включены 17 октября для проверки