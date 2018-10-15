60 кг одежды были изъяты в Екатеринбурге у предпринимателей из Узбекистана

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Екатеринбургские таможенники изъяли у двух предпринимателей из Узбекистана 38 мужских и 10 детских костюмов.
Сюжеты: Екатеринбург
Всего у предпринимателей были изъяты 60 килограммов мужских костюмов. При задержании нарушители сообщили, что везут одежду на Евразийский форум моды, и о том, что товар необходимо задекларировать ничего не знали.
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На мужчин были заведены административные дела, а незадекларированная одежда была изъята, пишет Е1.
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