Голый и неадекватный: по улицам Екатеринбурга бегал обнаженный наркоман
18 мая 2016, 14:20Crazy NewsТимофей Данилов
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Усмирили буйного эксгибициониста и передали его полицейским волонтеры «Города без наркотиков».
Сюжеты: Екатеринбург
Рабочая неделя для некоторых жителей Пионерского района началась с инцидента. По перекрестку улиц Сулимова и Советская бегал голый мужчина. Тело нарушителя общественного порядка было измазано в крови и грязи.
Свидетелями неадекватных действий эксгибициониста стали волонтеры из фонда «Город без наркотиков». Им удалось утихомирить мужчину. По их мнению, хулиган употреблял «соли» - наркотики, вызывающие галлюцинации. Это и послужило причиной такого ненормального поведения. Фондовцы вызвали полицейских и по их приезду передали хулигана правоохранительным органам.
Наркомана отвезли в областную психиатрическую больницу. Врачи поставили ему диагноз: «острое психическое расстройство».
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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