Голый и неадекватный: по улицам Екатеринбурга бегал обнаженный наркоман

Рабочая неделя для некоторых жителей Пионерского района началась с инцидента. По перекрестку улиц Сулимова и Советская бегал голый мужчина. Тело нарушителя общественного порядка было измазано в крови и грязи.

Свидетелями неадекватных действий эксгибициониста стали волонтеры из фонда «Город без наркотиков». Им удалось утихомирить мужчину. По их мнению, хулиган употреблял «соли» - наркотики, вызывающие галлюцинации. Это и послужило причиной такого ненормального поведения. Фондовцы вызвали полицейских и по их приезду передали хулигана правоохранительным органам.