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В Екатеринбурге директор детского сада, вооружившись ножом, устроила погром
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге директор детского сада, вооружившись ножом, устроила погром

19 мая 2016, 14:50Crazy NewsТимофей Данилов
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