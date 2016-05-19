В Екатеринбурге директор детского сада, вооружившись ножом, устроила погром

Накануне в полицию Екатеринбурга поступил тревожный звонок от сотрудницы одного из частных детских садов. Женщина просила правоохранителей приехать и усмирить разбушевавшуюся владелицу дошкольного учреждения. По словам работницы, бизнес-леди схватила нож и начала громить все, что только попадалось ей на пути.

Острым лезвием дама порезала матрасы, навесные потолки, обои, уничтожила документы. Помимо этого, она кричала на нянечку, желая ей и её воспитанникам умереть от рака. Все это безумство происходило на глазах маленьких детей.

Сотрудники детского сада считают, что у их работодателя произошел нервный срыв – бизнес в последние месяцы шел плохо. Учреждение для дошколят было обустроено в съемной квартире. У коммерсантки копились долги за аренду и коммуналку, поэтому она повысила цены на услуги. А на днях, по словам самой хозяйки детсада, к ней явились арендодатели с требованием погасить задолженность. Поэтому женщина и вышла из себя.

В настоящий момент истекает срок аренды помещения. Детский сад закрыт, персонал предпринимательница уволила. Кроме того, деньги за услуги, которые, по словам родителей, они заплатили на месяц вперед, не были возвращены. Сейчас они планируют подать на женщину заявление в полицию.