Жительница Екатеринбурга подала в суд на соседей за грязный унитаз

Жительница Екатеринбурга подала на соседей в суд и потребовала возместить ей около 46 тыс. рублей за уборку, которую она на протяжении пяти лет делала в туалете. Однако суд взыскал с соседей женщины 1300 рублей, которые были потрачены ею на приобретение чистящих средств.

Женщина рассказала, что двое мужчин, живущие по соседству в коммуналке, пользуются туалетом, но не делают там уборку. Помимо этого, жительница уральской столицы попросила суд определить график уборки, в соответствии с которым каждый из мужчин будет мыть туалет не менее двух раз в неделю.

Женщина посчитала, что каждая уборка, которую она совершала, стоит 220 рублей. Таким образом, за период с декабря 2012 года по март 2017 года соседи по квартире должны выплатить ей сумму в размере 46 тыс. 875 рублей.