Свердловская полиция опознала подозреваемую в краже по ток-шоу на Первом канале

Уроженка Свердловской области попала на телеэкраны, приняв участие в ток-шоу «Мужское/женское», которое выходит на центральном телевидении. На передаче она рассказывала о том, кто «является хорошей матерью».

Однако после участия в шоу ей заинтересовались полицейские. Как оказалось, женщина была опознана, она подозревается в хищении сотового телефона у проводника поезда.