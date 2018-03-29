Тобольские чиновники устроили банкет в день траура по погибшим в Кемерово (ВИДЕО)
29 марта, 13:20Crazy News
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28 марта в день объявленного в России траура по жертвам пожара в Кемерово работники тобольского центра культуры устроили корпоратив.
Банкет прошел в честь профпраздника сотрудников Тобольского районного Центра культуры.
По словам директора центра, они узнали, что в России объявлен траур, только утром 28 марта и сразу же попытались его отменить, но им отказал ресторан, где был забронирован праздник. Однако администрация ресторана опровергла это заявление.
Проходящий в ресторане банкет на 50 человек снял на видео один из очевидцев. Глава Тобольского района Юрий Батт сообщил, что всем, кто отвечал за организацию корпоратива, объявлен выговор, сообщает URA.RU.
Видео: URA.RU
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