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Житель Екатеринбурга самовольно прорубил шесть дверей в несущей стене дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга самовольно прорубил шесть дверей в несущей стене дома

Сегодня, 20:07Crazy NewsФото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
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