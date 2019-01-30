Житель Екатеринбурга самовольно прорубил шесть дверей в несущей стене дома
Сегодня, 20:07Crazy NewsФото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
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Екатеринбуржец установил в своей квартире шесть дверных проходов. Судебные приставы заставили его убрать незаконные постройки.
Сюжеты: Екатеринбург
Квартира екатеринбужца располагается на первом этаже многоквартирного дома. Он установил там шесть дверных проходов, которые выходили на улицу. В результате перепланировки были нарушены несущие стены.
После решения суда жилье было возвращено в первоначальное состояние, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
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