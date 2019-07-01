В России вступили в силу новые правила продажи молока

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Молочная продукция без содержания заменителей молочного жира должна визуально выделяться, пишет РИА «Новости».
Такие продукты на прилавках магазинов должны быть более заметными для покупателей. Кроме того, на них появится надпись «Продукты без заменителя молочного жира». Соответствующее постановление было принято в январе этого года.
Данные меры направлены, в том числе, на привлечение внимания потребителей к натуральным продуктам.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей