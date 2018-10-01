Билеты есть! Бизнес-форум соберёт лучших экспертов из Екатеринбурга в Нижнем Тагиле

Уникальный бизнес-форум для предпринимателей «Персонал, продажи, прибыль» пройдёт в Нижнем Тагиле 23 октября. Известные бизнес-тренеры проведут четыре мастер-класса по актуальным темам. Организаторы уверяют, что каждое выступление интересно и полезно по-своему.

Это мероприятие соберёт собственников и руководителей бизнеса, которые хотят применять современные инструменты развития сотрудников и бизнеса. Мы не сомневаемся, что наши эксперты – а ведь они ещё и практики – вдохновят тагильских предпринимателей на новые свершения в своих сферах. Это как глоток свежего воздуха, который, без сомнения, нужен любому бизнесмену, поделились организаторы.

Скидка 50% по промокоду позволяет получить билет за 750 рублей вместо 1500 рублей. А для тех, кто хочет быть поближе к спикерам, билет будет стоить 1500 вместо 3000 рублей. Последний день распродажи – 1 октября!

Сертифицированный бизнес-тренер ICBT Анна Шадрина проведёт мастер-класс «Её величество Цифра. Измеряем – управляем количеством клиентов и продаж».

Преподаватель Международной школы бизнес-тренеров ICBT по модулю «Методы бизнес-тренинга» Наталья Крюкова расскажет о работе с клиентами. Её тема – «Клиент всегда ваш. Как устранить конкурентов?».

Игротехник, собственник Центра обучения и развития «Результат» Екатерина Семкина проведёт выступление на тему командообразования: «Ваш персонал ненавидит вас? Что делать?».

Считаю, что подобные знания полезны не только новичкам бизнеса, но и «акулам» этой отрасли. Всегда полезно получить новую, свежую, актуальную информацию от тех, кто по праву может считать себя профессионалом в этой отрасли, прокомментировал Максим Фокеев один из тренингов, проводимых в центре Екатерины Семкиной.

Эксперт по лжи, языку жестов и визуальной диагностике Илья Анищенко подготовил для тагильских бизнесменов советы на тему «Как понять, что ваш оппонент врёт? Что еще можно прочитать на его лице?».

Илья очень интересно рассказал о признаках неискренности человека, показал различные видео с яркими примерами обмана публики. Все участники встречи были в восторге от новых знаний, зарядились позитивными эмоциями и огромным желанием тренироваться в навыках определения лжи, поделились отзывом участники одного из мастер-классов Ильи Анищенко.

После всех выступлений партнёры бизнес-форума проведут розыгрыш призов.