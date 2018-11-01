Владислав Пинаев обсудил с Заксобранием области бюджет Нижнего Тагила на 2019 год
Строительство легкоатлетического манежа, «Светлый город» и строительство детских садов – одни из приоритетных направлений финансирования в 2019 году.
Владислав Пинаев встретился с депутатами законодательного собрания Свердловской области в преддверии согласования бюджета региона. Участники встречи обсудили формирование бюджета Нижнего Тагила на 2019 год.
Основные приоритеты при формировании бюджета на будущий год: реконструкция дворовых и городских территорий, участие в программе «Удобная городская среда», включение города в программу «Комфортные и безопасные дороги», возведение детских садов, строительство легкоатлетического манежа, реализация программы «Светлый город» и строительство моста через Нижнетагильский пруд.
Я, как металлург, отстоял возможность реализации программы «Светлый город»,сообщил Владимир Радаев – депутат заксобрания Свердловской области.
Вячеслав Погудин сообщил, что программа согласования бюджета всегда сложная, так как нужно уметь определить приоритеты.
Напомним, что принятие бюджета в первом чтении пройдет 13 ноября 2018 года.