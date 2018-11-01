Владислав Пинаев обсудил с Заксобранием области бюджет Нижнего Тагила на 2019 год

Владислав Пинаев встретился с депутатами законодательного собрания Свердловской области в преддверии согласования бюджета региона. Участники встречи обсудили формирование бюджета Нижнего Тагила на 2019 год.

Основные приоритеты при формировании бюджета на будущий год: реконструкция дворовых и городских территорий, участие в программе «Удобная городская среда», включение города в программу «Комфортные и безопасные дороги», возведение детских садов, строительство легкоатлетического манежа, реализация программы «Светлый город» и строительство моста через Нижнетагильский пруд.

Я, как металлург, отстоял возможность реализации программы «Светлый город»,сообщил Владимир Радаев – депутат заксобрания Свердловской области.

Вячеслав Погудин сообщил, что программа согласования бюджета всегда сложная, так как нужно уметь определить приоритеты.

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