На Урале организация заплатит 5,9 миллиона рублей за контрабанду леса

Установлено, что в 2015 году директор и единственный владелец ООО «АзияТрансСервис» незаконно переправил через таможенную границу партию леса, кроме того, предприниматель указал недостоверные сведения в таможенной декларации, тем самым уклонившись от уплаты налогов.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Контрабанда стратегически важных ресурсов» и «Уклонение от уплаты налогов». Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 300 тысяч рублей и к трем годам лишения свободы условно.