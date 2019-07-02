На Урале организация заплатит 5,9 миллиона рублей за контрабанду леса
В Пермском крае по иску Серовской транспортной прокуратуры ООО «АзияТрансСервис» заплатит 5,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что в 2015 году директор и единственный владелец ООО «АзияТрансСервис» незаконно переправил через таможенную границу партию леса, кроме того, предприниматель указал недостоверные сведения в таможенной декларации, тем самым уклонившись от уплаты налогов.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Контрабанда стратегически важных ресурсов» и «Уклонение от уплаты налогов». Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 300 тысяч рублей и к трем годам лишения свободы условно.
В связи с этим Серовская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с директора ООО «АзияТрансСервис» суммы ущерба, причиненного государству. Суд исковые требования удовлетворил и постановил взыскать с предпринимателя 5,9 миллиона рублей в доход государства.