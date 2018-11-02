Екатеринбургский конкурсный управляющий оштрафован за нарушение процедуры банкротства
В деятельности конкурсного управляющего, контролировавшего процесс банкротства ООО «Уральской независимой теплоэлектросетевой компании», прокуроры обнаружили нарушения законодательства о несостоятельности. Он не соблюдал график календарной очерёдности выплат денежных средств бывшим работникам.
«Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» находится в состоянии банкротства с 2013 года, а срок конкурсного производства был продлён до декабря 2018 года.
В соответствии с законодательством о несостоятельности, требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в порядке очерёдности. Конкурсный управляющий нарушил очерёдность выплат, после чего деньги первыми получали действующие сотрудники компании. Затем денежные средства получали уже уволенные работники.
По результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении и направила материалы в Арбитражный суд. После рассмотрения дела, судья назначил конкурсному управляющему штраф в размере 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.