Екатеринбургский конкурсный управляющий оштрафован за нарушение процедуры банкротства

«Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» находится в состоянии банкротства с 2013 года, а срок конкурсного производства был продлён до декабря 2018 года.

В соответствии с законодательством о несостоятельности, требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в порядке очерёдности. Конкурсный управляющий нарушил очерёдность выплат, после чего деньги первыми получали действующие сотрудники компании. Затем денежные средства получали уже уволенные работники.