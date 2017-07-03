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Социальный проект по ремонту инвалидных колясок в Нижнем Тагиле выиграл грант на 100 000 рублей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Социальный проект по ремонту инвалидных колясок в Нижнем Тагиле выиграл грант на 100 000 рублей (ФОТО)

3 июля 2017, 13:45ЭкономикаПавел Щербина
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