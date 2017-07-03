Социальный проект по ремонту инвалидных колясок в Нижнем Тагиле выиграл грант на 100 000 рублей (ФОТО)

Проект по ремонту и сервисному обслуживанию инвалидных колясок вскоре появится в Нижнем Тагиле.

Я участвовал в номинации «Урал предприимчивый» - социальное предпринимательство. Мой проект направлен на ремонт и техническое обслуживание инвалидных механических и электрических колясок. Из Свердловской области в форуме принимала участие делегация из 120 человек. Насколько я знаю, из Нижнего Тагила грант удалось выиграть только мне и ещё одной девушке рассказал журналистами TagilCity.ru руководитель общества «Город без границ-НТ» Константин Баштовой.

В настоящее время руководитель общества «Город без границ-НТ» готовится к реализации гранта.

Это было нелегко, мы очень долго готовились. Я был удивлён, когда узнал, что выиграть всё же удалось. Мы получили сертификат на безвозмездный грант в 100 000 рублей на открытие дела в номинации «социально-значимые проекты». До 10 июля должны быть переведены средства. Отчитаться об их расходовании предстоит через год рассказал Константин Баштовой журналистам TagilCity.ru.

О необходимости услуг по ремонту и техническому обслуживанию инвалидных колясок журналисты TagilCity.ru поговорили с представителями организации, занимающейся их социальным прокатом.

Безусловно, среди наших подопечных есть спрос на подобные услуги. Недавно одной из наших клиенток пришлось ремонтировать колесо инвалидной коляски в шиномонтажной мастерской. Мелкие поломки обычно устраняются своими силами. При серьёзных поломках для клиента приходится искать другую коляску или он приобретает новую. Потому, конечно, мы и наши подопечные будем рады появлению в Нижнем Тагиле подобной услуги рассказала журналистам TagilCity.ru представитель пункта социального проката центра социального обслуживания «Золотая осень».

Напомним, на Среднем Урале и в Нижнем Тагиле продолжается работа по внедрению доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья.