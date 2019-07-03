«Уралвагонзавод» закрыл данные о составе совета директоров

Кроме того, состав совета не указан и в сведениях по итогам годового собрания акционеров, которое прошло 28 июня. Со второго квартала этого года не публикуются сведения об аффилированных лицах, из которых также возможно было получить информацию о составе совета. В документации написано, что «информация не раскрывается в соответствии с постановлением правительства РФ от 04.04.2019 № 400».

В соответствии с данным постановлением, эмитенты могут не раскрывать о себе ряд сведений в случае попадания в санкционные списки. Подразумевается, что в условиях санкций западных стран компании могут реагировать на расширение санкционных списков и выводить из-под удара своих контрагентов.

28 июня на собрании акционеров был выбран новый состав совета директоров. Данных о том, сохранил ли в нем свое место экс-полпред президента России в УрФО Игорь Холманских, пока нет.