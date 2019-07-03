В Екатеринбурге 70 млн рублей вложат в адаптацию двух стадионов после ЧМ-2018

Соответствующее постановление подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Планируется, что финансирование будет осуществляться из областного и федерального бюджетов. Речь идет о стадионах «Калининец» и «Химмаш». Первый, согласно документу, получит порядка 60 миллионов рублей, три миллиона рублей — из казны региона, остальную сумму — из федерального бюджета. «Химмаш» получит финансирование в размере 11 миллионов рублей, из них 570 тысяч рублей — из областного бюджета. Адаптация будет проводиться по программе наследия ЧМ-2018.