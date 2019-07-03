Владелец элитных бутиков в Екатеринбурге не смог доказать подлинность товара
Сегодня, 11:02ЭкономикаФото: Екатеринбургская таможня
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Таможенники Екатеринбурга провели проверку в торговом центре «Покровский пассаж», где торгуют брендовыми вещами, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Две недели назад владельцу нескольких бутиков на территории торгового центра было дано время на предоставление сведений о ввозе товара на территорию Евразийского экономического союза, однако документация была предоставлена не на все изделия.
Таможенники усомнились в подлинности вещей. Сомнительный товар изъят на время проведения проверки. В частности, речь идет о 709 единицах — обувь, одежда и аксессуары.
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