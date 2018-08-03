Нижний Тагил намерен развивать собственную пищевую промышленность

Если раньше у нас были молочные заводы, рыбные, мясокомбинаты, то на сегодняшний день, к сожалению, у нас на территории Нижнего Тагила нет ничего. Все потребности населения удовлетворяют торговые сети,резюмировала Людмила Абдулкадырова, начальник отдела по развитию промышленности и предпринимательства администрации города.

По официальным городским данным, всего 28 предприятий занимаются выпуском собственной готовой продукции. Еще 17 из них производят продукты питания. При этом ни одно из предприятий не относится к сельскому хозяйству.

Сельское хозяйство надо развивать, но, к большому сожалению, по генеральному плану у нас осталось не так много земель сельхозназначения,отметил врио мэра Владислав Пинаев.

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