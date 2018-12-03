Томаты, груши и яблоки: поток ввоза запрещенной продукции увеличился в России

В России продолжает расти поток запрещенных к ввозу продуктов. Как считают эксперты, это связано, в первую очередь, с привлекательностью российского рынка. Еще одной из причин они считают возможную отработку поставщиками нелегальных путей ввоза товаров на территорию РФ. Также эксперты считают, что стабилизировать ситуацию можно будет только, если Россия сможет достигнуть договоренностей с ЕАЭС.