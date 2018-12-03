Томаты, груши и яблоки: поток ввоза запрещенной продукции увеличился в России
Поток запрещенной продукции в Россию в 2018 году вырос на 80% и составил 56 тысяч тонн.
В России продолжает расти поток запрещенных к ввозу продуктов. Как считают эксперты, это связано, в первую очередь, с привлекательностью российского рынка. Еще одной из причин они считают возможную отработку поставщиками нелегальных путей ввоза товаров на территорию РФ. Также эксперты считают, что стабилизировать ситуацию можно будет только, если Россия сможет достигнуть договоренностей с ЕАЭС.
Как пишут «Новые Известия», чаще всего в Россию нелегально ввозят яблоки, груши, шампиньоны, болгарский перец, томаты, рыбу, ягоды, свинину и куриное мясо. Также нелегально в страну пытаются провезти большое количество сыров, в том числе и элитных сортов.
За последние два года «Россельхознадзор» избавился от 19 тонн санкционки, большую часть из которой составили овощи и фрукты. 56 тонн запрещенной продукции таможенники выдворили за границу.
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