Свердловские бизнесмены пожаловались на QR-ограничения замгенпрокурору РФ

На встрече бизнесмены и Сергей Зайцев обсуждали предложение предпринимателей отметить проверку QR-кодов на входе в торговые центры, которое ранее они направили главе региона Евгению Куйвашеву. В случае одобрения предложения, свердловский бизнес обязуется строго следить за соблюдением масочного режима, выдавать на входе бесплатные средства личной защиты и информировать посетителей о преимуществах вакцинации.