Свердловские бизнесмены пожаловались на QR-ограничения замгенпрокурору РФ

Свердловские бизнесмены пожаловались на QR-ограничения замгенпрокурору РФ
Свердловские бизнесмены пожаловались на QR-ограничения замгенпрокурору РФ
Сегодня, 18:12ЭкономикаФото: Pixabay
Предприниматели провели встречу с замгенпрокурора РФ в УрФО Сергеем Зайцевым по поводу введенных в Свердловской области QR-ограничений.

На встрече бизнесмены и Сергей Зайцев обсуждали предложение предпринимателей отметить проверку QR-кодов на входе в торговые центры, которое ранее они направили главе региона Евгению Куйвашеву. В случае одобрения предложения, свердловский бизнес обязуется строго следить за соблюдением масочного режима, выдавать на входе бесплатные средства личной защиты и информировать посетителей о преимуществах вакцинации.

Причиной такого шага предпринимателей стал колоссальный спад потока покупателей в торгово-развлекательных центрах – речь идет о его уменьшении на 70-75%, сообщает Ура.ру. Дабы избежать банкротства арендодателей и многих арендаторов, необходимо принимать срочные меры, считают бизнесмены.

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