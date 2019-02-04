Нужен подрядчик: 45 млн рублей выделено на следующий этап газификации Голого Камня

«Газэкс» ищет подрядчика, который за данную сумму протянет 4 283 м трубопровода к жилым домам. Провести работы подрядчик должен в период 2019-2020 гг.

Согласно техзаданию, исполнитель должен осуществить разбивку трассы и обустройство временных дорог, провести земляные работы и монтаж газопровода. Помимо этого, исполнитель должен провести испытание газопровода по окончании работ и восстановить нарушенное благоустройство территории.

В 2019 году исполнитель должен освоить 19,7 млн рублей и 25,7 – в 2020.