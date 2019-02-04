Нужен подрядчик: 45 млн рублей выделено на следующий этап газификации Голого Камня
Сегодня, 10:07ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле планируется продолжить газификацию микрорайона Голый Камень, на первый этап второй очереди газификации выделено 45 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
«Газэкс» ищет подрядчика, который за данную сумму протянет 4 283 м трубопровода к жилым домам. Провести работы подрядчик должен в период 2019-2020 гг.
Согласно техзаданию, исполнитель должен осуществить разбивку трассы и обустройство временных дорог, провести земляные работы и монтаж газопровода. Помимо этого, исполнитель должен провести испытание газопровода по окончании работ и восстановить нарушенное благоустройство территории.
В 2019 году исполнитель должен освоить 19,7 млн рублей и 25,7 – в 2020.
По данным на 19 января 2018 года, на Голом Камне в Нижнем Тагиле было газифицировано 150 домов из 1202 потенциальных абонентов.
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