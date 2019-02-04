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Нужен подрядчик: 45 млн рублей выделено на следующий этап газификации Голого Камня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нужен подрядчик: 45 млн рублей выделено на следующий этап газификации Голого Камня

Сегодня, 10:07ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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