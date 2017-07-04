Строительство социальных объектов в Свердловской области осуществляется с многочисленными нарушениями

Прокуратура Свердловской области выявила многочисленные нарушения при строительстве социально-значимых объектов. В новых зданиях имеются протечки. повреждения потолков, кафельной плитки, вентиляционного оборудования. Срываются сроки сдачи социальных объектов – больниц, детских садов, школ.

По результатам проведенной прокурорской проверки, которая прошла по поручению заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Пономарёва, вынесены соответствующие представления. В нескольких муниципалитетах региона возбуждены административные и уголовные дела, сообщает «Интермонитор.ру».

Генпрокуратура уверила уральцев, что надзорная деятельность, направленная на обеспечение соблюдения режима законности при строительстве объектов, возводимых с использованием бюджетных средств, будет продолжена.