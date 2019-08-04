В Екатеринбурге за 180 миллионов рублей продают убыточный бизнес-центр

ООО «Нахимов» уже ранее выставлялось на продажу, в этот раз владельцы снизили стоимость на 60 миллионов рублей. Организация занимается сдачей в аренду собственных помещений здания, а также управлением бизнес-центром. Как следует из данных системы «Контур.Фокус», бизнес уже три года подряд является убыточным.