В Екатеринбурге за 180 миллионов рублей продают убыточный бизнес-центр
Сегодня, 15:05ЭкономикаФото: N1.ru
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Бизнес-центр «Нахимов», расположенный в Екатеринбурге на улице Вайнера, продают за 180 миллионов рублей, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
ООО «Нахимов» уже ранее выставлялось на продажу, в этот раз владельцы снизили стоимость на 60 миллионов рублей. Организация занимается сдачей в аренду собственных помещений здания, а также управлением бизнес-центром. Как следует из данных системы «Контур.Фокус», бизнес уже три года подряд является убыточным.
По мнению экспертов, сложности с продажей здания возникают из-за неудачного расположения и отсутствия парковки.
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