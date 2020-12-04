За 10 лет «Титановая долина» окупила 20% от вложенных бюджетных средств

За 10 лет «Титановая долина» окупила 20% от вложенных бюджетных средств

Сегодня, 08:42ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Из 4,6 миллиарда рублей, вложенных из бюджета, «Титановая долина» смогла окупить лишь одну пятую часть.

За 2020 год предприятия в особой экономической зоне «Титановая долина» выплатили в различные бюджеты 138 миллионов рублей по налоговым и семь миллионов по таможенными сборам, передает «КП-Екатеринбург» сообщение пресс-службы организации.

В общей сложности различные сборы за 10 лет составили 950 миллионов рублей. Отмечается, что в предприятие вложили 8,3 миллиарда рублей частных инвестиций. Таким образом на каждый бюджетный рубль приходится 1,8 рубля коммерческих инвестиций.

Напомним, весной у «Титановой долины» были найдены нарушения при закупке и использованием средств бюджета. Минфин установил, что материалы и оборудование покупали по завышенным ценам.

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