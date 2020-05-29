В «Титановой долине» нашли нарушения в использовании бюджетных денег
Сегодня, 18:33ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловский Минфин нашел нарушения при проверке «Титановой долины». Отчет опубликован на сайте областного Минфина.
Нарушения были обнаружены в закупке материалов. Установлено, что закупки материалов и оборудования проводились по завышенным ценам. Руководство особой экономической зоны оплачивало работы и материалы, договоры на которые не были заключены, подрядчики получали завешенные авансы. Кроме того, сотрудникам неправильно насчитывали командировочные. Врио гендиректора «Титановой долины» Андрею Антипову было выдано предписание об устранении нарушений.
Напомним, что ранее гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов был арестован по делу о коррупции.
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