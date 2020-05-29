В «Титановой долине» нашли нарушения в использовании бюджетных денег

Нарушения были обнаружены в закупке материалов. Установлено, что закупки материалов и оборудования проводились по завышенным ценам. Руководство особой экономической зоны оплачивало работы и материалы, договоры на которые не были заключены, подрядчики получали завешенные авансы. Кроме того, сотрудникам неправильно насчитывали командировочные. Врио гендиректора «Титановой долины» Андрею Антипову было выдано предписание об устранении нарушений.