«Элемент-трейд» в Екатеринбурге не смог отсудить 1,3 млн у поставщика теплоэнергии

В суде ООО «Элемент-трейд» сообщило, что поставщик теплоэнергии ПАО «Т Плюс» проводил неправильный расчет энергопотребления, в связи с чем у предприятия возникла переплата, которую можно трактовать как попытку неосновательного обогащения.

Ответчик сообщил, что тариф на тепловую энергию в размере 1501,45 руб./Гкал законен в соответствии с постановлением РЭК Свердловской области. К участию в судебном заседании было привлечено третье лицо, которое подтвердило, что на момент начисления платы за теплоэнергию на территории Екатеринбурга действовал вышеуказанный тариф.

Помимо этого, в пункте договора между истцом и ответчиком сказано, что тариф на тепловую энергию в размере 1501,45 рубля определен в соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области, что было заранее известно ответчику и принято, как условие договора.