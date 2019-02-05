«Элемент-трейд» в Екатеринбурге не смог отсудить 1,3 млн у поставщика теплоэнергии
ООО «Элемент-трейд» в Екатеринбурге, владеющее супермаркетами «Райт» и «Монетка», обратилось в Арбитражный суд с иском к ПАО «Т Плюс». Истец требовал взыскать с ответчика 1,3 млн рублей неосновательного обогащения по договору предоставления теплоэнергии, а также 43 тыс. руб. за пользование чужими денежными средствами.
В суде ООО «Элемент-трейд» сообщило, что поставщик теплоэнергии ПАО «Т Плюс» проводил неправильный расчет энергопотребления, в связи с чем у предприятия возникла переплата, которую можно трактовать как попытку неосновательного обогащения.
Ответчик сообщил, что тариф на тепловую энергию в размере 1501,45 руб./Гкал законен в соответствии с постановлением РЭК Свердловской области. К участию в судебном заседании было привлечено третье лицо, которое подтвердило, что на момент начисления платы за теплоэнергию на территории Екатеринбурга действовал вышеуказанный тариф.
Помимо этого, в пункте договора между истцом и ответчиком сказано, что тариф на тепловую энергию в размере 1501,45 рубля определен в соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области, что было заранее известно ответчику и принято, как условие договора.
Таким образом, суд не усмотрел в действиях ПАО «Т Плюс» признаков неосновательного обогащения. В удовлетворении исковых требований ООО «Элемент-трейд» отказано.
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