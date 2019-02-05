«Водоканал» потратит 1,3 млн рублей на контроль качества воды в Нижнем Тагиле

Согласно техзаданию, подрядчик должен проводить исследование поставляемой тагильчанам воды на наличие в пробах яйцеглиста, родона, РНК-возбудителей инфекционных болезней, патогенной микрофлоры, наличие тяжелых металлов и прочие.

Исследования должны проводиться с февраля по декабрь 2019 года. Всего должно быть проведено 1156 исследований воды, поступающей в дома жителей Нижнего Тагила.

Победитель контракта должен осуществлять:

санитарно-химические,

радиологические,

санитарно-бактериологические,

паразитологические,

вирусологические исследования.

По каждой пробе должно быть оформлено заключение.

Подрядчик должен проводить забор на Верхне-Выйском гидроузле (Насосная станция 1 подъема и Технологическая насосная станция на ВВГУ), на Черноисточинском гидроузле (Насосная станция 1 подъема в пос. Черноисточинск и Насосная станция 2 подъема), в Ленинском районе (в/к Заречная, Насосная станция 2 подъема на Кузнецкого, в/к Аганичева-Горького), также на 6 насосных станциях в Тагилстроевском районе и на насосных станциях на Восточном шоссе, на ул. Зари и на ул. Почтовая в Дзержинском районе.

Результаты определения исполнителя по контракту будут известны 12 февраля 2019 года.

7 Первый этап ремонта плотины Черноисточинского пруда подходит к концу Фото В поселке Черноисточинск к концу подходит первый этап реконструкции плотины пруда. 31 января глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил стройплощадку.