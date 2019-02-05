«Водоканал» потратит 1,3 млн рублей на контроль качества воды в Нижнем Тагиле
Нижнетагильский «Водоканал» ищет подрядчика, который за 1,3 млн рублей в 2019 году будет проводить лабораторный контроль качества питьевой воды источников централизованного водоснабжения.
Согласно техзаданию, подрядчик должен проводить исследование поставляемой тагильчанам воды на наличие в пробах яйцеглиста, родона, РНК-возбудителей инфекционных болезней, патогенной микрофлоры, наличие тяжелых металлов и прочие.
Исследования должны проводиться с февраля по декабрь 2019 года. Всего должно быть проведено 1156 исследований воды, поступающей в дома жителей Нижнего Тагила.
Победитель контракта должен осуществлять:
- санитарно-химические,
- радиологические,
- санитарно-бактериологические,
- паразитологические,
- вирусологические исследования.
По каждой пробе должно быть оформлено заключение.
Подрядчик должен проводить забор на Верхне-Выйском гидроузле (Насосная станция 1 подъема и Технологическая насосная станция на ВВГУ), на Черноисточинском гидроузле (Насосная станция 1 подъема в пос. Черноисточинск и Насосная станция 2 подъема), в Ленинском районе (в/к Заречная, Насосная станция 2 подъема на Кузнецкого, в/к Аганичева-Горького), также на 6 насосных станциях в Тагилстроевском районе и на насосных станциях на Восточном шоссе, на ул. Зари и на ул. Почтовая в Дзержинском районе.
Результаты определения исполнителя по контракту будут известны 12 февраля 2019 года.
В Нижнем Тагиле до 2024 года планируется реализация нескольких экологических проектов, в том числе в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» будет проведена экореабилитация Черноисточинского водохранилища, а также очистка реки Тагил.
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