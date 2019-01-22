Проекты по очистке воды и воздуха будут реализованы в Нижнем Тагиле в 2019-2024 годах

Всего в регионе в 2019-2024 годах будут осуществлены пять экопроектов. В рамках проекта «Сохранение биологического равновесия» будет увеличена площадь охраняемых природных территорий Свердловской области, а также созданы природные парки. Проект «Чистый регион» подразумевает ликвидацию накопления промышленных отходов и устранение свалок. Проект «Сохранение лесов» направлен на установку 100% соотношения вырубленных и посаженных лесов.