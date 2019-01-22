Проекты по очистке воды и воздуха будут реализованы в Нижнем Тагиле в 2019-2024 годах
В Нижнем Тагиле в 2019-2024 годах планируется реализовать экологические проекты «Чистый воздух» и «Сохранение уникальных водных объектов». Всего в Свердловской области будут осуществлены пять экопроектов.
Проект «Чистых воздух», реализация которого планируется в Нижнем Тагиле, предусматривает установку дополнительной станции, контролирующей загрязнение атмосферного воздуха.
Экореабилитация Черноисточинского водохранилища предусмотрена в проекте «Сохранение уникальных водных объектов». В рамках программы будет произведена очистка реки Тагил.
Всего в регионе в 2019-2024 годах будут осуществлены пять экопроектов. В рамках проекта «Сохранение биологического равновесия» будет увеличена площадь охраняемых природных территорий Свердловской области, а также созданы природные парки. Проект «Чистый регион» подразумевает ликвидацию накопления промышленных отходов и устранение свалок. Проект «Сохранение лесов» направлен на установку 100% соотношения вырубленных и посаженных лесов.
В ближайшее время в Свердловской области решается вопрос о выделении из региональной казны денежных средств на реализацию проектов, информирует «Областная газета».
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