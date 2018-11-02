Экологический проект «Чистый воздух» будет реализовываться в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, Екатеринбург и Каменск-Уральский вошли в число муниципалитетов региона, которые наиболее подвержены комплексному химическому загрязнению. В общей сложности 76% жителей Урала подвержены влиянию, связанному с комплексной химической нагрузкой.

В Екатеринбурге прошло совещание при полномочном представителе Президента России в УрФО, в котором принял участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Оно касалось экологических рисков для здоровья людей, проживающих на Урале. На совещании затрагивались темы обеспечения экологической безопасности, качества воздуха, воды, а также проблемы управления экологически обусловленными рисками для здоровья свердловчан.

Кроме того, на совещании рассматривались предложения по пяти федеральным проектам: «Чистый регион», «Чистый воздух», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия» и «Сохранение лесов».