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Росприроднадзор проверяет АО «ЕВРАЗ НТМК» из-за загрязнения воздуха Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Росприроднадзор проверяет АО «ЕВРАЗ НТМК» из-за загрязнения воздуха Нижнего Тагила

Сегодня, 12:12Здоровье и экологияЮлия Степанова
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