Росприроднадзор проверяет АО «ЕВРАЗ НТМК» из-за загрязнения воздуха Нижнего Тагила
Росприроднадзор организовал проверку в отношении АО «ЕВРАЗ НТМК» по поводу загрязнений воздуха Нижнего Тагила вредными веществами.
О том, что «цветная шапка» над Нижним Тагилом появляется не только по ночам, но и в утренние часы, ранее сообщил общественный деятель Андрей Волегов. С этой информацией он обратился в Росприроднадзор. На минувшей неделе экозащтник получил официальный ответ ведомства.
Так, с 7 августа стартовало административное расследование в области охраны атмосферного воздуха в отношении АО «ЕВРАЗ НТМК». При этом к проверке привлекли специалистов экспертной организации. Как сообщил Андрей Волегов в разговоре с TagilCity.ru, к работе привлечены химики-специалисты ФГБУ «Центра лабораторного анализа и технических измерений» по УрФО.
Согласно информации Роcприроднадзора, будут проведены все замеры на аспирационных установках «ЕВРАЗ НТМК», где возможна неэффективность работы.
Жалоб от тревожных жителей у нас достаточно. Мы в курсе ситуации,отметили в Росприроднадзоре в разговоре с TagilCity.ru.
По результатам деятельности будет вынесено решение по ответственности юридического лица НТМК и должностных лиц, вовлеченных в процесс производства. Основным бенефициаром предприятия является Роман Абрамович.