Экологический туризм в Магадан может появится в Нижнем Тагиле

В планы взаимодействия с Магаданской областью руководство Нижнего Тагила планирует включить развитие туризма.
Сегодня, 16 августа, в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге Владислав Пинаев рассказал о перспективах развития туризма с Магаданской областью.
По мнению врио главы Нижнего Тагила, на данный момент возможно развитие туризма, и некоторым тагильчанам это будет интересно.
Ранее я говорил: нам есть, что показать жителям Магадана, а в Магадане есть экологический туризм – это охота, рыбалка. Я не знаю, я там не был, есть ли там возможность покататься на снегоходах или какие-то турмаршруты? Наверное, есть часть тагильчан, которая действительно заинтересована. А с мэром отдельно посовещаемся, мы несколько раз говорили по телефону, поэтому найдем другие точки взаимодействия, которые будут полезны в городах Свердловской области. Пока мы остановились на развитии туризма, пояснил Владислав Пинаев.