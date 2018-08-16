Экологический туризм в Магадан может появится в Нижнем Тагиле

Ранее я говорил: нам есть, что показать жителям Магадана, а в Магадане есть экологический туризм – это охота, рыбалка. Я не знаю, я там не был, есть ли там возможность покататься на снегоходах или какие-то турмаршруты? Наверное, есть часть тагильчан, которая действительно заинтересована. А с мэром отдельно посовещаемся, мы несколько раз говорили по телефону, поэтому найдем другие точки взаимодействия, которые будут полезны в городах Свердловской области. Пока мы остановились на развитии туризма, пояснил Владислав Пинаев.