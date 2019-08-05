Крупнейшие споры июля: УВЗ против «Горэнерго», «Уралконтракт-НТ» против Русакова

Корпоративный спор миноритариев и международного энергетического холдинга Enel на 117,8 млн евро и 389,4 млн рублей Четыре компании (The Russian Prosperity Fund, Prosperity Capital Management SICAV, Prosperity Russia Domestic Fund Limited, The Prosperity Quest Fund), которые пытаются взыскать убытки с холдинга Enel, обратились в арбитражный суд еще в 2017 году. Они являются миноритарными акционерами ПАО «Энел Россия» и владеют 2,6 млрд акций ПАО (7,24% от общего размера уставного капитала). Истцы утверждают, что компания «Энел Инвестмент Холдинг Б.В.» (Enel Investment Holding B.V.), а также члены совета директоров Феррарис Луиджи, Гостинелли Франческа, Тамбури Карло, Арчелли Марко Пьеро и Виале Энрико нанесли им убытки при создании проекта строительства нового газового энергоблока на Среднеуральской ГРЭС с использованием оборудования, ранее предназначавшегося для газовой электростанции в Греции.

В декабре 2010 года Совет директоров «Энел Инвестмент» (владеет 56,43% ПАО «Энел Россия») отменил проект строительства электростанции в Греции и принял решение о перенаправлении оборудования для электростанции на Урале. В то время газовая турбина была изготовлена практически полностью, а остальное оборудование находилось на завершающих стадиях производства. В апреле–мае 2011 года Совет директоров «Энел Россия» одобрил строительство нового газового энергоблока на Среднеуральской ГРЭС и заключение трехстороннего договора поставки оборудования. Решение топ-менеджеров было обосновано прогнозом либерализации внутренних цен на газ и существенного роста цен на электроэнергию с 2015 года, говорится в материалах дела.

Однако в июле 2011 гендиректор «Энел Россия» Виале Энрико доложил Совету директоров, что новый прогноз социально-экономического развития России предусматривает рост цен на газ внутри страны лишь от 5% до 15%, и все сценарии хуже показателей, заложенных в бизнес-плане 2011–2020 гг. А в конце 2012 года компания приостановила проект СУГРЭС. Оборудование, за которое перечислены 57 млн евро предоплаты, было направлено на склад, в последствии компания безуспешно пыталась его продать. В итоге истцы считают, что «Энел Инвестмент» и «Энел Спа» обогатились за счет денежных средств «Энел Россия», которая понесла убытки от невыгодной ей сделки.

Арбитражный суд Свердловской области 31 июля 2019 года вынес решение в иске полностью отказать, мотивируя решение в том числе тем, что оборудование все еще находится во владении Enel и может быть продано или использовано при возобновлении проекта по модернизации СУГРЭС.

Взыскание 705,2 млн рублей долга с НТМУП «Горэнерго» в пользу НПК «Уралвагонзавод» Между сторонами был заключен договор купли-продажи тепловой энергии: с июля 2017 года по сентябрь 2018 года корпорация поставила муниципальному предприятию теплоресурсы на 705,2 млн рублей, оплаты которых УВЗ потребовал через суд в декабре 2018 года.

Сам факт поставки ответчик не оспаривал, поэтому в июле 2019 года арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требования корпорации полностью. Кроме долга за теплоэнергию, МУП должно выплатить и 200 тысяч рублей госпошлины. Напомним, муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» находится в стадии ликвидации, оно было признано банкротом в марте 2014 года.

Взаимные претензии АО «КРСУ» и ООО «ЕТПК» по договору цессии на фоне банкротства ООО «КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» АО «Корпорация развития Среднего Урала» в апреле 2019 года в арбитражном суде Свердловской области потребовала от ООО «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» 570 млн рублей (252,3 млн рублей стоимости уступленного права по договору уступки, 104,1 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 213,7 млн рублей неустойки, а также 200 тысяч рублей госпошлины). »ЕТПК» в свою очередь подала встречный иск с требованием о прекращении действия договора уступки права (цессии), заключенного между АО «КРСУ» (цедент) и ООО «ЕТПК» (цессионарий).

Взаимные претензии возникли у компаний после лишения лицензии и введения процедуры банкротства в отношении банка «Интеркоммерц». Цедент и цессионарий условились об уступке денежных требований по депозитному договору на сумму депозита 250 млн рублей и на сумму начисленных процентов по ставке 11,5%. В июне 2016 года, по заявлению ЦБ РФ, коммерческий банк «Интеркоммерц» признан банкротом. Включение требований ООО «ЕТПК» в реестр требований не состоялось из-за несоблюдения ООО «ЕТПК» порядка заявления указанных требований: компания направила их в суд, а не конкурсному управляющему.

При этом «ЕТПК» оформила на имя банка заявление о зачете взаимных требований, поскольку между КБ «Интеркоммерц» и ООО «ЕТПК» был подписан договор об открытии кредитной линии. Однако «Интеркоммерц» сообщил «ЕТПК», что в связи с прекращением движений по счетам клиентов из-за начатой процедурой банкротства банка, зачет взаимных требований невозможен.

Суд изучил предоставленные сторонами данные и в июле 2019 года принял решение отказать в обоих исках.

АО «Уралгидромаш»: б анкротство и долги налоговой на сумму 432 млн рублей В июле также одним из крупнейших судебных дел региона стало требование о банкротстве АО «Уралгидромаш» от Федеральной налоговой службы. ФНС также потребовала ввести процедуру наблюдения и включить в реестр требований кредиторов требования на 432 млн рублей. 27 июля суд заявление принял и начал процедуру банкротства в отношении компании. УГМ занимается оптовой торговлей отходами и ломом, директор и бенефициар — Светлана Колмогорова.