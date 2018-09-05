Свердловская область и Киргизия договорились о сотрудничестве

Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова и заместитель министра экономики республики Кыргызстан Эльдар Алишеров принимали у себя в гостях министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, а также ряд других областных чиновников. Стороны обсудили возобновление тех договоров, которые истекли ранее и заключили ряд новых соглашений.