Свердловская область и Киргизия договорились о сотрудничестве

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На прошедшей встрече министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова с представителями Правительства Киргизской Республики были возобновлены ранее истёкшие договорённости и заключены новые соглашения о сотрудничестве.
3 сентября состоялась встреча чиновников Свердловской области с коллегами из Киргизии.
Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова и заместитель министра экономики республики Кыргызстан Эльдар Алишеров принимали у себя в гостях министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, а также ряд других областных чиновников. Стороны обсудили возобновление тех договоров, которые истекли ранее и заключили ряд новых соглашений.
Приоритетными сферами взаимодействия Среднего Урала и Киргизии в ходе встречи были названы экспорт сельскохозяйственной продукции, образование, туризм и культурная сфера, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.
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