515 млн рублей дополнительного финансирования получил Нижний Тагил из бюджета региона
Сегодня, 14:12ЭкономикаФото: pixabay.com
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Нижний Тагил дополнительно получил из бюджета Свердловской области 515 млн рублей на 2019 год.
Сюжеты: Нижний Тагил
На 2019 год Нижний Тагил получил дополнительно 515 млн рублей. Средства выделены из бюджета Свердловской области. Часть субсидии пойдет на укрепление материально-технической базы теплоснабжающих организаций. Более 100 млн рублей планируется потратить на различные статьи расходов по решению вопросов местного значения.
Дополнительные средства будут внесены бюджет города на предстоящий год в виде соответствующей поправки, сообщает администрация Нижнего Тагила.
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