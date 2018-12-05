515 млн рублей дополнительного финансирования получил Нижний Тагил из бюджета региона

На 2019 год Нижний Тагил получил дополнительно 515 млн рублей. Средства выделены из бюджета Свердловской области. Часть субсидии пойдет на укрепление материально-технической базы теплоснабжающих организаций. Более 100 млн рублей планируется потратить на различные статьи расходов по решению вопросов местного значения.