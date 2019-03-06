28 туроператоров в России исключены из реестра за одну неделю
Сегодня, 08:27ЭкономикаФото: pixabay.com
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За одну неделю Ростуризм исключил из реестра 28 туроператоров.
Сюжеты: Екатеринбург
В период с 25 февраля по 4 марта 28 туроператоров в России были исключены из единого реестра, среди них оказалось екатеринбургское ООО «Центр туризма «Согласие», ранее входившее в группу компаний «Натали Турс».
Еще три компании лишились возможности продавать путевки из-за отсутствия финансового обеспечения на новый период. При этом крупных туроператоров в данном списке нет, пишет «Интерфакс».
В едином федеральном реестре, по данным на 21 февраля 2019 года, числится 4 368 туроператоров.
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