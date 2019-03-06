28 туроператоров в России исключены из реестра за одну неделю

В период с 25 февраля по 4 марта 28 туроператоров в России были исключены из единого реестра, среди них оказалось екатеринбургское ООО «Центр туризма «Согласие», ранее входившее в группу компаний «Натали Турс».

Еще три компании лишились возможности продавать путевки из-за отсутствия финансового обеспечения на новый период. При этом крупных туроператоров в данном списке нет, пишет «Интерфакс».