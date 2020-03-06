Мэрия Екатеринбурга потратит 2,5 миллиона рублей на глушилки
Сегодня, 12:49ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Администрация Екатеринбурга купит 20 комплектов устройств, защищающих от прослушки. Аукцион по поиску исполнителя контракта размещен на сайте госзакупок.
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Начальная цена контракта — 2,5 миллиона рублей. Согласно техзаданию, исполнитель должен поставить оборудование, которое будет создавать помехи электронным устройствам, записывающим звук. Срок исполнения контракта — до 30 сентября.
Как сообщили порталу Е1 в мэрии Екатеринбурга, устройства будут установлены в кабинетах, где работают с гостайной. Также там подчеркнули, что замена оборудования проводится на регулярной основе.
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