В Свердловской области на счетах дольщиков накоплено 5,1 миллиарда рублей

На этот период заключено 1,8 тысячи договоров долевого строительства. Средний Урал вошел в топ-10 регионов России по количеству эскроу-счетов. С застройщиками по новым условиям заключено 34 кредитных договора.

Кроме того, с августа 2019 по февраль 2020 до 40% выросла доля разрешений, выданных на проектное финансирование.