В Свердловской области на счетах дольщиков накоплено 5,1 миллиарда рублей
Сегодня, 09:01ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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По данным на 1 февраля 2020 года на эскроу-счетах свердловчан накоплено 5,1 миллиарда рублей, сообщает Уральское ГУ Центробанка.
На этот период заключено 1,8 тысячи договоров долевого строительства. Средний Урал вошел в топ-10 регионов России по количеству эскроу-счетов. С застройщиками по новым условиям заключено 34 кредитных договора.
Кроме того, с августа 2019 по февраль 2020 до 40% выросла доля разрешений, выданных на проектное финансирование.
Однако при этом в регионе продолжает увеличиваться размер задолженности по ипотеке. За год она выросла на 14,3% и на 1 февраля составляет 239 миллиардов рублей.
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