Министерство труда РФ планирует победить бедность к 2024 году
Чиновники Минтруда уверены в том, что в ближайшие 5 лет в России количество бедных жителей снизится в 2 раза. В качестве способа достижения этой цели в министерстве предлагают повышать МРОТ и страховые пенсии, сообщают «Новые Известия».
Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума к 2024 году снизится, уверены федеральные чиновники. В сравнении с 2017 годом процент бедных людей упадёт с 13,2% до 6,6%. Для этого министры планируют разработать стратегию повышения благосостояния граждан, в которую входят: развитие системы государственной социальной помощи малоимущим гражданам, индексация социальных выплат, особенно семьям с детьми, повышение минимального размера оплаты труда.
Специалисты скептически отнеслись к инициативе Минтруда. Они утверждают, что не бедный человек не сможет автоматически стать богатым. Помимо пособий и выплат необходимо создавать возможности разбогатеть, которых в России с каждым годом становится всё меньше.
Из данных Росстата следует, что на 2018 год за чертой бедности проживало около 19 млн россиян. 14,7 млн из них имеют уровень дохода ниже, чем величина прожиточного минимума. Также из данных статистики следует, что уровень в бедности в стране непрерывно растёт с 2013 года.