Министерство труда РФ планирует победить бедность к 2024 году

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума к 2024 году снизится, уверены федеральные чиновники. В сравнении с 2017 годом процент бедных людей упадёт с 13,2% до 6,6%. Для этого министры планируют разработать стратегию повышения благосостояния граждан, в которую входят: развитие системы государственной социальной помощи малоимущим гражданам, индексация социальных выплат, особенно семьям с детьми, повышение минимального размера оплаты труда.

Специалисты скептически отнеслись к инициативе Минтруда. Они утверждают, что не бедный человек не сможет автоматически стать богатым. Помимо пособий и выплат необходимо создавать возможности разбогатеть, которых в России с каждым годом становится всё меньше.