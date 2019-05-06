Мэрия Екатеринбурга заплатит 30 млн за благоустройство еще одного сквера
Сегодня, 12:50ЭкономикаФото: Архитектурная студия РОК
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Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для выполнения работ по благоустройству сквера на площади Обороны, информация об аукционе размещена на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта - 30 миллионов рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Мэрия Екатеринбурга выделила 30 миллионов рублей для проведения работ по благоустройству сквера на площади Обороны. Подрядчику предстоит выполнить работы в соответствии с проектом, разработанным студией РОК. Основным мотивом композиций станет плавящийся металл.
Сквер будет разделен на несколько зон. В частности, зоны входа, публичных собраний, отдыха. Также будут обустроены зоны детских площадок, в сквере появятся интерактивные арт-объекты. Помимо этого, для отдыхающих будет организован доступ к беспроводному интернету. Зимой в сквере будут устанавливать горки и ледяные скульптуры. Для торжественных мероприятий оборудуют сцену.
Работы по благоустройству подрядчик должен завершить до 30 октября.
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