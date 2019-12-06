«Плюс очень незначительный». Медведев рассказал о росте дохода россиян
Сегодня, 10:39ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Премьер-министр Дмитрий Медведев спрогнозировал рост доходов россиян к концу 2019 года, пишет ТАСС.
Глава кабмина подчеркнул, что к концу года доход россиян может вырасти на 0,2-0,3%.
По итогам года мы будем иметь не «минус», а «плюс», но плюс очень незначительный,сказал Медведев.
Он также отметил, что последние несколько лет доходы россиян падали. Однако в последние девять месяцев наблюдается положительная тенденция, и благосостояние жителей России начало улучшаться.
По словам премьера, важно ощущение россиян, а не только рост дохода. Так как на это влияют уровень налоговой нагрузки, закредитованность и иные факторы.
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