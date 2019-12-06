«Плюс очень незначительный». Медведев рассказал о росте дохода россиян

Глава кабмина подчеркнул, что к концу года доход россиян может вырасти на 0,2-0,3%.

По итогам года мы будем иметь не «минус», а «плюс», но плюс очень незначительный,сказал Медведев.

Он также отметил, что последние несколько лет доходы россиян падали. Однако в последние девять месяцев наблюдается положительная тенденция, и благосостояние жителей России начало улучшаться.