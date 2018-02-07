Долги растут: Свердловская область вошла в антирейтинг по размеру займов в 2017 году

Наибольший рост по выданным суммам по сравнению с предыдущим годом наблюдается в возрастном сегменте от 25 до 29 лет, наименьший - от 60 до 65 лет.

Средние размеры микрозаймов растут во всех возрастных диапазонах заемщиков, но сильнее всего в сегменте до 30 лет отметили в НБКИ.

Вместе с тем рост среднего размера «займа до зарплаты» был отмечен во всех возрастных категориях заемщиков. Самая высокая динамика роста была в возрастных группах заемщиков от 25 до 29 лет – на 21,2% до 10 700 рублей, моложе 25 лет – на 18,6% до 8 200 рублей. Меньше всего за 2017 год выросло значение микрозайма у заемщиков «пенсионного» возраста: от 60 до 65 лет - на 7,1% до 9 200 рублей, а старше 65 лет – на 7,2% до 8 700 рублей.

Что касается размера микрозайма - наибольший зафиксирован у россиян в возрасте от 40 до 49 лет – 12 100 рублей.

По данным НБКИ, Свердловская область находится среди 20 регионов России, где средняя сумма займа в микрофинансовых организациях выросла по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году средняя сумма по области составляла 8 510 рублей. По итогам 2017 года в Свердловской области средняя сумма займа выросла на 17,9% и составила 10 033 рубля.

Скриншот с сайта НБКИ, 7 февраля, 2018 г.

Среди 40 регионов России наименьший прирост по суммам займов прослеживается в Москве (18 800 рублей) и Московской области (15 700 рублей). А в Красноярском крае сумма микрокредита выросла почти вдвое: в 2016 году жители края брали суммы чуть более 7 400 рублей, в 2017 году средняя сумма займа выросла до 14 300 рублей. Это составило 91,9% прироста.

Бюро объединило информацию о кредитах 85 млн заемщиков – россиян по состоянию на 1 октября 2017 года. Свыше 4 100 кредиторов, сотрудничающие с НБКИ, предоставили данные для аналитики.

О чем нужно помнить, прежде чем взять «быстрые деньги» и что такое микрофинансовые организации – подробно в материале TagilCity.ru.