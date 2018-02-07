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Долги растут: Свердловская область вошла в антирейтинг по размеру займов в 2017 году
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Долги растут: Свердловская область вошла в антирейтинг по размеру займов в 2017 году

7 февраля, 16:35ЭкономикаИрина Анисимова
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