Пять свердловских предприятий получили обвинения в картельном сговоре
Сегодня, 08:00ЭкономикаФото: sverdlovsk.fas.gov.ru
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В деятельности АО «Мелиострой», ООО «СУ5групп», ООО «СК «Вектор», ООО «Рокада» и ООО «Спецстроймонтаж-2000» сотрудники УФАС выявили признаки картельного сговора для участия в государственных аукционах.
Комиссия УФАС по Свердловской области установила, что АО «Мелиострой», ООО «СУ5групп», ООО «СК «Вектор», ООО «Рокада» и ООО «Спецстроймонтаж-2000» вступили в картельный сговор для того, чтобы поддерживать цены на аукционах государственных контрактов. Действуя совместно, представители организаций нарушали принцип «один участник – одна заявка» и препятствовали участию других предприятий в торгах.
Материалы дела УФАС направило в СЧ ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, где затем возбудили уголовное дело в отношении руководителей вышеуказанных компаний по части 1 статьи 178 УК РФ «Ограничение конкуренции», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
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