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Пять свердловских предприятий получили обвинения в картельном сговоре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пять свердловских предприятий получили обвинения в картельном сговоре

Сегодня, 08:00ЭкономикаФото: sverdlovsk.fas.gov.ru
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