Пять свердловских предприятий получили обвинения в картельном сговоре

Комиссия УФАС по Свердловской области установила, что АО «Мелиострой», ООО «СУ5групп», ООО «СК «Вектор», ООО «Рокада» и ООО «Спецстроймонтаж-2000» вступили в картельный сговор для того, чтобы поддерживать цены на аукционах государственных контрактов. Действуя совместно, представители организаций нарушали принцип «один участник – одна заявка» и препятствовали участию других предприятий в торгах.