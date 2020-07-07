80% опрошенных бизнесменов назвали выбор пострадавших по ОКВЭД ошибочным критерием

В опросе участие принимали 26 тысяч бизнесменов. Результаты показали, что 80% опрошенных бизнесменов считают ошибочным критерий определения пострадавших по ОКВЭД.

О результатах исследования рассказала вице-президент ТПП Елена Дыбова.

Она отметила, что на данный момент был завершен третий этап сбора данных. Он проводился с целью узнать, каким образом происходит восстановление, а также началось ли оно. Также опрос должен был показать, какие планы и задачи ставят перед собой предприниматели, так как сейчас основной части уже разрешено работать.

Согласно данным исследования, больше 80% предпринимателей посчитали, что критерий выбора пострадавших по ОКВЭД является ошибочным.

Что касается оценки доступности мер поддержки для бизнеса, то 56% отметили, что фактически у них не получилось воспользоваться мерами поддержки.

Больше 70% предпринимателей отметили падение выручки больше, чем на 30%. Самую большую сложность в период пандемии бизнесмены испытали с выплатой зарплаты при отсутствии доходов.

Большинство из них остались без поддержки государства. Об этом заявили почти 60% предпринимателей.

Кроме того, возникли сложности с арендными платежами.

Также большинство предпринимателей ответили, они будут восстанавливаться от полугода до двух лет.

Отмечается, что полученные данные используются при формировании тех или иных пакетов предложений.